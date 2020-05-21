ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, ve Aytemiz Alanyaspor, serinlemek için girdiği gölette boğulan Manavgat Belediyespor 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Umut Özmen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalyaspor kulübünün sosyal medaya hesabından "Manavgat Belediyespor U19 takımının 18 yaşındaki futbolcusu Umut Özmen'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Manavgat Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Alanyaspor sosyal medya hesabından ise "Manavgat Belediyespor U19 takımının 18 yaşındaki futbolcusu Umut Özmen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Manavgat Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Ailesiyle Gündoğmuş ilçesinin Karadere Mahallesi'ne gezmeye giden 19 yaşındaki Özmen, dün Gebedere mevkisindeki gölete yüzmek için girmiş, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan genç, ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Özmen'in cansız bedeni, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar tarafından göletten çıkarılmıştı.









