Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan Sürpriz Teklif: Paris'teki Performansı Dünya Gündeminde



Milli atıcı Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki sıra dışı performansı ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Olimpiyatlarda ekipmansız ve eli cebinde yaptığı atışla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Dikeç’e, Bollywood'dan sürpriz bir teklif yapıldığı iddia ediliyor. Hindistan'ın ünlü sinema endüstrisinden gelen bu reklam filmi teklifinin oldukça yüksek bir ücret sunduğu ve Dikeç'in bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte atıcılık branşında gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmıştı. Ancak, olimpiyatlardaki rahat ve özgüvenli tavırları dünya genelinde büyük ilgi görmüş, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Eğer teklifi kabul ederse, Dikeç’in reklam filmi çekimleri için Hindistan’a gitmesi bekleniyor.