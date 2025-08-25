Talat Car Detailing ile Aracınız Hep İlk Günkü Gibi!

PPF Kaplama ve Seramik Koruma Ayrıcalığı

Aracınızı çiziklere, taş sıçramalarına ve dış etkenlere karşı en üst seviyede korumak ister misiniz?

Isparta’nın lider araç bakım merkezi Talat Car Detailing, PPF (Paint Protection Film) Kaplama ve Seramik Kaplama hizmetleriyle aracınıza maksimum koruma ve kusursuz bir görünüm kazandırıyor.

PPF Kaplama: Maksimum Fiziksel Koruma

Şeffaf poliüretan film kaplama ile aracınız:

Çizilmelere ve darbelere karşı ultra dayanıklı olur,

Taş ve çakıl sıçramalarından korunur,

Güneşin zararlı ışınlarına karşı direnç kazanır,

Kendi kendini yenileyen yüzey teknolojisi sayesinde küçük çizikler güneş ışığı veya ısı ile otomatik olarak kaybolur.

Aracınız her zaman yeni, her zaman kusursuz görünür!

Seramik Kaplama: Kusursuz Parlaklık ve Kimyasal Koruma

Seramik kaplama ile boya yüzeyi:

Su ve kiri iten hidrofobik etki kazanır,

Boya rengini korur, solmayı önler,

Derinlemesine parlaklık ve ayna efekti sağlar,

Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür.

PPF mi, Seramik mi? Neden İkisi Birden!

PPF Kaplama → Fiziksel darbeler ve çiziklere karşı kalkan.

Seramik Kaplama → Kimyasal etkilere ve solmaya karşı uzun vadeli koruma.

En güçlü sonucu almak için bu iki teknolojiyi birlikte kullanın, aracınızı maksimum koruma altına alın!

Neden Talat Car Detailing?

Uzman ekip ve en kaliteli malzemeler

Araca özel profesyonel uygulama

Uzun vadeli koruma garantisi

Müşteri memnuniyetine odaklı hizmet

Randevu: 0507 666 75 60

Instagram: @talatcardetailing

Talat Car Detailing – PPF Kaplama ile Çizilmelere Son, Seramik Kaplama ile Kusursuz Parlaklık!

Aracınıza Kalıcı Güzellik Katın!