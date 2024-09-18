Alkol Testine İtiraz Eden Sürücü Ehliyetini Geri Aldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir sürücü, alkol testinde 0,52 promil alkollü çıktığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasının ardından, hastanede yaptırdığı kan testi ile ceza ve ehliyet iptalini sağladı. Olay, 9 Ağustos’ta U.Ö. isimli sürücünün polis kontrolünde alkollü çıkmasıyla başladı. Ancak sürücü, sonuca itiraz ederek yaklaşık iki saat içinde hastaneye gidip kan testi yaptırdı ve 0,19 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan itirazı değerlendirerek, sürücünün kan testindeki sonuçlarına göre ehliyetin iadesine ve para cezasının iptaline karar verdi. Avukat Senem Yılmazel, itirazların en geç 2-3 saat içinde yapılması gerektiğini belirterek, "Kan testi sonucu 0,50 promilin altında ise cezaya itiraz edilebiliyor" dedi.