AK Partili İsim Vali'nin Özel Kalem Müdürü Oldu: Belediyeden "İşe Gelmiyor" Diye Kovulmuştu

Kilis AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara’nın Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak atanması, kamuoyunda tartışma yarattı. Muhalefetin sık sık dile getirdiği kamuda liyakatsizlik ve torpil iddiaları, Kara’nın bu göreve getirilmesiyle tekrar gündeme geldi.

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini uzun yıllardır yürüten İhsan Aray, geçtiğimiz hafta emekli oldu. Yıllar boyunca birçok vali ile çalışan Aray için Kilis Valisi Tahir Şahin’in katıldığı bir veda programı düzenlendi. Aray’dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğuna ise Kilis AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara atandı. Sözcü gazetesinin haberine göre, Kara’ya atama kararı geçtiğimiz cuma günü tebliğ edildi ve bugün yeni görevine başlaması bekleniyor.

Musa Kara’nın belediyedeki geçmişi ise tartışmalı. Kara, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis Belediyesi'nin AK Parti’den CHP’ye geçmesi sonrasında, "işe gelmediği" gerekçesiyle belediyedeki görevinden çıkarılmıştı. Bu gelişme, Kara’nın valilikte yeni bir göreve getirilmesiyle birlikte, sosyal medyada ve Kilis’te geniş yankı uyandırdı. Muhalefet, Kara’nın bu atamasını, kamu kurumlarında liyakat eksikliği ve parti içi kayırmacılığın yeni bir örneği olarak eleştiriyor.



