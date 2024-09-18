Yolcu Uçağında Sivrisinek Kabusu: Havada Gerilim Dolu Anlar

Meksika’nın Morelia kentinden Los Angeles’a gitmekte olan bir yolcu uçağı, kabin içerisindeki sivrisinek istilasıyla karşılaştı. Yolcular, uçuş sırasında yaşanan bu rahatsızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. Olayın sosyal medyada yayılması büyük yankı uyandırdı.

Yolculardan Jose Javier Suarez, uçakta aşırı miktarda sivrisinek olduğunu ve bunun yolculuğu zorlaştırdığını belirtti. Sivrisineklerin, uçağın yakıt ikmali sırasında açık bırakılan kapıdan içeri girdiği ifade edildi.

Uçuşun Devam Etmesi Eleştirildi

Yolcuların şikayetlerine rağmen, uçak planlanan saatte havalandı. Bu durum sosyal medyada tepki çekti ve birçok kullanıcı, böyle bir ortamda uçuş yapmanın "kabus" olduğunu belirtti. Uçağın hijyen sorunları ve havayolu şirketinin sorumluluğu tartışmaya açıldı.



