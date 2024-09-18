Yeni Vergiler Kapıda: Ekonomist Zelyut Tarih Verdi

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ekim ve kasım aylarında yeni bir vergi paketinin açıklanacağını öngördü. Halk TV'deki Haber Masası programında konuşan Zelyut, Türkiye'nin vergi açıklarının hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, bu durumun ek vergi düzenlemelerine ihtiyaç doğurduğunu belirtti.

Zelyut, Orta Vadeli Program'a atıfta bulunarak, 2024 ve 2025 yılları için belirlenen bütçe açığı hedeflerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi. Bu hedeflere ulaşabilmek için ek vergilere başvurulmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Temmuz ayında açıklanan son vergi paketinin ardından yeni bir yükün gelmesi, vatandaşlar arasında endişe yaratmaya başladı.