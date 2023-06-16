Basın Açıklaması: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) İçin Alınan Önlemler ve Uyarılar

Isparta Valisi Aydın Baruş, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, kamu kurumları tarafından alınan önlemler ve halka yapılan uyarılar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Vali Baruş, sınavların huzur ve güven içinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Bu kapsamda, Isparta Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün, T.C. Kimlik Kartını kaybeden veya yenilemek isteyen adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verebilmek amacıyla 17 Haziran 2023 tarihinde 07.00-17.00 saatleri arasında, 18 Haziran 2023 tarihinde ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacağını duyurdu. Geçici Kimlik Belgesi almak isteyen adayların, "Sınava Giriş Belgesi" ile bir adet fotoğrafını yanlarında getirmelerinin gerektiğini belirtti.

Vali Baruş, Isparta halkından da sınav saatlerinde, okullara yakın konutlarda, işyerlerinde, kahvehane ve düğün salonu gibi mekanlarda, sokak ve caddelerde sınava girecek öğrencilerin dikkatinin dağılmasına yol açacak gürültü ve davranışlardan kaçınmalarını, araçlarıyla seyir halindeyken yüksek sesli müzik yayını yapmamalarını ve korna çalmamalarını önemle rica etti.

Vali Baruş, basın açıklamasının sonunda sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, zihin açıklığı ve üstün başarılar temennisinde bulundu.



