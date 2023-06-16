Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilere 17-23 Haziran Arasında Ödeme Yapacak
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Normalde emekliler her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlardı. Ancak bu sefer bayram dolayısıyla ödeme tarihleri değişiklik gösterecek.
Ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:
- Maaşını ayın 17-18'inde alan emekliler, 17 Haziran'da ödeme yapılacak.
- Maaşını ayın 19-20'sinde alan emekliler, 18 Haziran'da ödeme yapılacak.
- Maaşını ayın 21-22'sinde alan emekliler, 19 Haziran'da ödeme yapılacak.
- Maaşını ayın 23-24'ünde alan emekliler, 20 Haziran'da ödeme yapılacak.
- Maaşını ayın 25-26'sında alan emekliler, 21 Haziran'da ödeme yapılacak.
Bu bayramda toplamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.