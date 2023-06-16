Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilere 17-23 Haziran Arasında Ödeme Yapacak

Maaşını ayın 17-18'inde alan emekliler, 17 Haziran'da ödeme yapılacak.

Maaşını ayın 19-20'sinde alan emekliler, 18 Haziran'da ödeme yapılacak.

Maaşını ayın 21-22'sinde alan emekliler, 19 Haziran'da ödeme yapılacak.

Maaşını ayın 23-24'ünde alan emekliler, 20 Haziran'da ödeme yapılacak.

Maaşını ayın 25-26'sında alan emekliler, 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Normalde emekliler her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlardı. Ancak bu sefer bayram dolayısıyla ödeme tarihleri değişiklik gösterecek.Ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:Bağ-Kur emeklileri ise 22 Haziran'da bu ayki maaşlarını alacaklar. Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ödemeleri ise 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.Bu bayramda toplamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.