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Isparta'da Öğrencilerin Karne Heyecanı

Vali Aydın Baruş, Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına katılarak başarılarını kutladı.

Isparta'da Öğrencilerin Karne Heyecanı
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Isparta'da Karne Heyecanı
Isparta il genelinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi bugün alınan karnelerle sona erdi. 81 bin öğrenci, karne heyecanını yaşadığı bu özel günü kutladı. Vali Aydın Baruş da Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek karne dağıtım törenine katıldı.
Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda gerçekleşen karne töreni, öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan okul kütüphanesini inceleyen Vali Baruş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştiren Vali Baruş, karne hatırası fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Vali Baruş, yaptığı açıklamada eğitimin aileler ve okulun birlikte yürüttüğü ve birbirine destek olduğu bir süreç olduğunu vurguladı. Isparta'nın bu süreçte başarılı olduğunu belirten Vali Baruş, eğitimin önemine dikkat çekti. Çocukların geleceğin şekillendiricileri olduğunu ifade eden Vali Baruş, öğretmenlere okuma sevgisini aşılamalarının önemini vurguladı. Karneleri dağıtılan birinci sınıf öğrencilerinin okuma sevgilerinin artmasının, ileride başarılarının anahtarı olacağını söyledi. Vali Baruş, okulların önemine vurgu yaparak, Isparta'da temel eğitimde 81 bin 292 öğrencinin eğitimini tamamladığını ve bu süreçte yaklaşık 6 bin 800 öğretmenin görev yaptığını ifade etti.
Vali Baruş, eğitim konusunda yapılan çalışmalara da değinerek, yeni okul yapımlarının devam ettiğini ve okulların güçlendirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İleride Isparta'nın eğitim konusunda daha da ilerleyeceğine inandığını ifade eden Vali Baruş, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Özel eğitim sınıfını da ziyaret eden Vali Baruş, özel öğrencilere karnelerinin yanı sıra başarılarından dolayı madalya ve çeşitli hediyeler verdi. Karne töreninin sonunda Vali Baruş, çocukların ve ailelerin yeni eğitim-öğretim yılına güçlü ve azimli bir şekilde başlamalarını diledi.
Bu özel gün, Isparta'da karne heyecanıyla sonuçlanırken, çocuklar tatilin tadını çıkarırken, gelecek eğitim dönemine yönelik umutlar ve beklentiler de arttı.
 
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