SGK’dan Çift Ödeme İadesi Uyarısı: Vatandaşlar Dolandırıcılığa Karşı Uyarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşları "çift ödeme iadesi" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurum, böyle bir işlemin SGK bünyesinde bulunmadığını ve bu adla gönderilen e-postaların sahte olduğunu belirtti.

SGK açıklamasında, son günlerde "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" ismiyle gönderilen sahte e-posta ve SMS'lerin dolandırıcılık amacı taşıdığına dikkat çekildi. Vatandaşlardan bu tür mesajlara itibar etmemeleri istenerek, kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yönelik tasarlanmış bu dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

SGK, kendi adlarına gönderilen e-posta ve SMS’lerin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu, kişisel bilgi veya IBAN talep edilmediğini vurguladı. Şüpheli bir durumda vatandaşların ALO 170, CİMER ya da SGK il müdürlüklerinden bilgi alabileceği de ifade edildi.