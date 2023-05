Isparta'da en kaliteli ambalaj ürünleri tedarikçisi Via Market

Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler:Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler, Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te üstelik ister toptan ister perakende şeklinde alın!



Katlanabilir karton kutular, baskılı bantlar ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklar

Genel ambalaj, Karton kutular, polietilen ambalaj,Perakende satış paketleri, Yemek paketleri,Kutular ve karton kutular

Palet sarma ve streç film, Ambalaj bantları,Kabarcık sarma bantları,Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolar

Polietilen ve kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Paketleyin...!



Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.

























































































Isparta'da tüm kullan at ürünlerinin tek bir adreste bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz! Via Market Kağıt ve Ambalaj, düğüncülerden ofislere, hastanelerden okullara kadar herkesin ihtiyacı olan pratik kullan at malzemelerini sunuyor.Özellikle düğünler, organizasyonlar veya davetler için sunum masaları çok önemlidir. Ancak, masaların düzenli tutulması ve hijyenik olması da gerekmektedir. İşte bu noktada, Via Market'in kullan at ürünleri devreye giriyor. Sunum masalarınız, pratik ve hijyenik bir şekilde toplanırken siz de zaman ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Via Market Kağıt ve Ambalaj'da, sızdırmaz plastik kaplar, karton bardaklar, tabaklar, çatal-kaşık setleri, kağıt masa örtüleri, straforlar, ıslak mendiller, peçeteler, sofra kağıtları, baklava sızdırmaz plastikleri, köpük tablolar, kapaklı köpük tabaklar, paket servis köpük tabaklar ve kürdanlar gibi birçok ürün toptan fiyatına perakende olarak satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Via Market Kağıt ve Ambalaj'ın en büyük avantajı, ürünlerin kalitesi ve uygun fiyatıdır. Tek bir adreste tüm kullan at ürünlerini bulmak için hemen Via Market'e uğrayın! Telefonla veya web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Adresimiz Çünür mahallesi Süleyman Demirel caddesi 5323 sokak Çünür Life apartmanı No:3/1 A101 yanı.