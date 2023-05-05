Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında boş bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve bitkisel üretimin artırılması için çalışmalarına devam ediyor.2023 yılı İlkbahar döneminde hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce kabul edilen projeler kapsamında, 1.316 kişiye 100 ton aspir, 892 kişiye 49 ton nohut, 155 kişiye 3,8 ton ayçiçeği, 36 kişiye 652 kilogram çörek otu tohumu dağıtıldı. Bu sayede yaklaşık 28 bin dekar boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazi üretime kazandırıldı.Proje kapsamında dağıtılan tohumlar sayesinde, çiftçilerin üretim kapasiteleri artacak ve bölgedeki tarımsal üretim de artacaktır. Bu projenin başarılı olmasıyla birlikte, atıl durumda olan arazilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.İl Tarım ve Orman Müdürü, projenin önemine vurgu yaparak, "Boş bırakılan arazilerin üretime kazandırılması, tarım sektörümüzün kalkınması açısından son derece önemlidir. Projemiz kapsamında dağıtılan tohumlar sayesinde, çiftçilerimiz üretim kapasitelerini artıracaklar ve bölgemizin tarımsal üretimi de artacaktır" dedi.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile birlikte tarım sektörünün gelişmesine ve bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecektir.