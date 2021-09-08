Çin’den yeni aşı kararı

‘Mu’ Türkiye’de

Nipah alarmı

Taliban ve BAE mesajı

Ev kalmadı

İki katına çıkacak

Rakip Hollanda

Son dönemde varyantları ile adını duyuran koronavirüs için Çin'den flaş bir karar geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu. mRNA aşısının yeni Kovid-19 varyantlarıyla savaşmayı amaçladığını vurgulayan yetkili, aşının mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürüleceğini belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün "mu" varyantının sadece iki vakada tespit edildiğini belirterek, hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.Koronavirüs salgınından ABD'nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Hindistan'da Nipah virüsü alarmı verildi. Virüs nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 188 temaslı kişi tespit edildi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı konusunda, Taliban'a, "Askeri güç istenmiyorsa bu işi yapan şirketler var" açıklamasında bulunurken. BAE ilişkileri için ise "Son zamanlarda olumlu adımlar var." diyerek normalleşmenin sinyalini verdi.Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler barınma telaşına girdi. Öğrenciler kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Emlakçılar ise genel olarak kiralık daire sıkıntısı olduğunu belirtiyor.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Johan Cruyff Arena’da oynanacak müsabaka TSi 21.45’te başlayacak