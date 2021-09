Mu varyantı Türkiye'de görüldü! TURKOVAC için son dakika seri üretim mesajı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün "mu" varyantının sadece iki vakada tespit edildiğini belirterek, hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Mu varyantının 2 hastada tespit edildiğini duyurdu.

PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini kaydeden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az bir doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" dedi.

PCR testinin ücretsiz olarak alınmaya devam edileceğini söyleyen Bakan Koca, hastanelerde PCR testi alınması yönünde yoğunluk olmadığının anımsatılması üzerine, "PCR testini bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum çünkü büyük kapasitemiz var" diye konuştu.

Bakan Koca, zorunlu olarak alınan PCR testlerinin, yapılan toplam testlere ileriki günlerde ilave edilerek ilan edileceğini söyledi.



'MU VARYANTI 2 VAKADA GÖRÜLDÜ'

Bakan Koca, ilk olarak Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Yeni bir tedbir anlamında değil şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Koca, 18 yaşın üzerinde en az 1 doz aşı olanların oranının yüzde 80'lerde, 2 doz aşı olanların sayısının ise yüzde 62'lerde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" dedi.



'ŞU AN İÇİN HATIRLATMA DOZU GEREKMİYOR'

Bakan Koca, "Toplumsal bağışıklık yüzde 85’te olacak mı?" sorusuna, "Biz olacağını düşünüyoruz" diye cevap verdi.

Yılbaşında yapılan aşıların etkinliğini yitirdiği yönündeki değerlendirmelerin anımsatılması üzerine Koca, "Biz inaktif aşılarla ilgili 3'üncü dozu önerdik, 3'üncü aydan sonra düştüğünü görünce bu önerimizi yapmış olduk. Devamında 6 ay sonra zaten rapel dozlar olacak, hatırlatma dozu ama MRNA aşısı için bunun şu an 3,5-4 aylık sonuçların çok belirgin düşüş içinde olmadığını, önümüzdeki aylar takiple ne zaman bir hatırlatma dozunun gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız. İsrail ve benzeri ülkelerde gördüğümüz şekliyle 8 ay sonra bu hatırlatma dozunun yapıldığını, ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhtemel bizde de aynı şekilde olur ama şu an gerekmiyor" diye konuştu.

Aşısız olan kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınmayacağı yöndeki haberleri doğrulamayan Bakan Koca, aşı tedarikinde de bir sorun olmadığını söyledi. Şu an en az 30 milyona yakın aşının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini söyleyen Koca, Sputnik V aşısının 1'inci ve 2'nci dozunun birbirinden farklı olduğunu, 2 dozun bir arada gelmesiyle uygulamasına başlayacaklarını söyledi.



'YERLİ AŞIDA 1,5-2 AY İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZ'

Bakan Koca, yerli aşı Turkovac'taki son durumun sorulması üzerine, "Yerli aşıyı şimdilik söyleyeyim. Sürpriz diye söyleyemiyoruz, Cumhurbaşkanı'mız söyler. Biz seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" diye konuştu.

Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilere ilişkin Koca, "Biz rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Dolayısıyla rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız" dedi.



'OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ'

Bakan Koca, okulları kapatmak istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü 'Artık elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımızın aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'mızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Bu tedbirlerin hangi durumda, hangi pozisyonda, ne yapılması gerektiği belli. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini, 14 günlük zaman diliminde onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."

Bakan Koca ayrıca geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirterek, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplamda bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Suriyeli 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz. Kayıtlı olanları zaten yapıyoruz" diye konuştu.



MU VARYANTI NEDİR, NE KADAR ETKİLİ, DİĞER VARYANTLARDAN FARKI NE?

Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tanımlandı. O zamandan beri, dünya çapında vakalar kaydedildi. Güney Amerika'nın ötesinde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi. Varyant şimdilik küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1'inden daha azını oluşturuyor ancak Kolombiya ve Ekvador'da vakaların yüzde 39 ve yüzde 13'ünü oluşturarak buralarda zemin kazandığı görülüyor.

Bilim adamları ve halk sağlığı yetkilileri, Mu varyantının dünyanın çoğunda baskın olan Delta varyantından daha bulaşıcı olup olmadığını veya daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığını araştırıyor.



AMERİKA VE AVRUPA KITASINDA MEVCUT

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar en az 32 Mu varyantı vakası tespit edildi. Public Health England (PHE) tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir raporda, bunların çoğunun Londra'da ve 20'li yaşlardaki insanlarda bulunduğu belirtildi. Mu testi pozitif çıkanlardan bazılarının bir veya iki doz Covid-19 aşısı almış olduğu da raporda yer alıyor.

Mu varyantına ABD'de de rastlanıyor. New York Post'a konuşan sağlık yetkilileri, bu varyantın Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında incelenen pozitif vakaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki aşısını da olmuş yedi kişinin söz konusu Mu varyantı nedeniyle öldüğü belirlenmişti. 21 huzurevi sakini ve bazı çalışanlarda da bu varyanta rastlandı ancak bu kişiler hastalığı hafif geçirdi.



EN AZ BETA VARYANTI KADAR DİRENÇLİ

Mu varyantı ilk olarak Temmuz ayında incelenmekte olan varyantlar listesine eklenmişti. Daha ciddi endişe yaratan Alpha ve Delta varyantları nedeniyle şimdiye kadar kadar alarm vermese de Ağustos ayında yayınlanan bir risk değerlendirmesinde varyantın aşılamadan kaynaklanan bağışıklığa karşı en az Beta varyantı kadar dirençli olduğunu gösteren laboratuvar çalışmaları olduğu belirtiliyor.

Yine de kanıt için var olan çalışmalardan daha fazlası gerekli. Bu nedenle bu varyantın ne kadar tehdit oluşturduğu henüz oldukça belirsiz.

Mu hakkındaki endişelerin bir kısmı, taşıdığı belirli mutasyonlardan kaynaklanıyor. P681H mutasyonu, Alfa varyantında da bulunuyor ve daha hızlı bulaşmasına neden oluyor. E484K ve K417N dahil olmak üzere diğer mutasyonlar, virüsün bağışıklık savunmalarını geçmesine yardımcı oluyor.