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Market ve AVM'lerde artık yasak olacak!

Market ve AVM'lerde artık yasak olacak!
ISPARTA
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Market ve AVM'lerde yeni dönem başlıyor: Yasaklanıyor

TBMM’nin yeni yasama dönemine başlamasına bir ay kala, bakanlıklardaki yasal altyapı düzenlemeleri konusundaki çalışmalar hızlandı. Market ve AVM'lerle ilgili bazı 'yasaklar' getirilecek.

 
Geçmişte de gündem olan üç büyük paketin çalışmaları yaz boyu sürdü. Bu yasal çalışmalara bir de Maliye Bakanlığı’nın paketi eklenecek. Yeni dönemde Haller, AVM’ler, Kooperatifcilik, OSB düzenlemesi gibi temel yasalar tartışılacak.
Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı yaz boyunca milletvekillerini de davet ederek, aylardan beri tartışma konusu olan üç taslak metni yeniden masaya yatırdı.
Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının da katıldığı toplantılarla, Haller Taslağı, AVM Taslağı ve Kooperatifcilik Taslağı üzerindeki çalışmalar son aşamaya getirildi. 3 sektörde temel düzenlemeler içeren bu metinlerin 1 Ekim’de TBMM’ye sevkedilmesi planlanıyor.
 

ÖNCELİK EKONOMİ

Ayrıca, enerji piyasası düzenlemeleri, KOBİ ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin işleyişiyle ilgili yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için de çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

İŞTE ÇALIŞILAN METİNLER

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın piyasaların düzenlenmesi amacıyla yaptığı pakette, yeni dönemin en önemli başlıklarından olacak. Sosyal medya ve spor taslaklarının dışında TBMM’nin yeni dönem düzenlemelerinin büyük çoğunluğu ekonomik başlık içerecek. Daha önce kamuoyunda tartışılan düzenlemeler özetle şu başlıkları içeriyor...

 

AVM TASLAĞI

Taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM’nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.
Zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

 

E- TİCARET

Pandemi döneminde büyüyen bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı kuralları oluşturulacak.e-ticaret şirketlerinin uluslararası alana açılması kolaylaştırılacak. KOBİ’lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine olanak sağlayacak düzenlemelere yer verilecek. Böylece, KOBİ’lerin alacakları bir nevi sigorta görevi üstlenecek.

HAL YASASI

Yıllardan beri bir türlü çıkartılamayan Haller Yasası yeniden gündem olacak. Tedarik zinciri, tarladan sofraya uygun ulaşım sisteminin kurulması ve gıda enflasyonunun önlemesiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek.

KOOPERATİFLER

Kooperatifçilik Kanunu tamamen değiştirilecek. Kooperatif şirketlerinin piyasada kalabilmesi ve güçlenmesine ilişkin altyapı düzenlemeleri yapılacak. Kooperatif işletmeciliği, hane halkının üretime sokulması, bölgesel kooperatiflerin güçlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilecek.
Kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi konular yer alıyor. Kooperatif denetimleri, akraba kayırmacılığının ortadan kaldırılması, şubeleşme gibi sorunlara da çözüm getirilecek.
 
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