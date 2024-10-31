Vali Abdullah Erin: "Zehir Tacirlerine Uykuyu Haram Edeceğiz!"

Isparta’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Abdullah Erin, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erin, "Zehir tacirlerine uykuyu haram edeceğiz, gençlerimizi zehirleyenlerin ensesinden nefesimizi eksik etmeyeceğiz" diyerek yeni bir stratejiyle, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucuya karşı daha sert önlemler alacaklarını belirtti.

Yeni Mücadele Stratejisi Başlıyor

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Vali Erin, Isparta’nın güvenli bir şehir olması için kolluk kuvvetlerinin daha yoğun bir çalışma yürüteceğini söyledi. Erin, "Bugün itibarıyla Isparta’mızda hukuki çerçevede, bu kötü amaçla uğraşanlara yönelik daha şiddetli bir mücadeleye başlıyoruz. Gençlerimizi zehirleyenlerin peşini bırakmayacağız" dedi.

Toplum Desteği ve Bilinçlendirme

Vali Erin, toplumun bilinçlendirilmesi ve ailelerin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirtti. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine de değinen Erin, çocuklarını koruma konusunda anne-babaların bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetlerinin süreceğini açıkladı. Ayrıca, yapılan ihbarlarda kimlik gizliliğinin korunacağını hatırlatan Erin, bu konuda vatandaşların çekinmeden destek olmaları çağrısında bulundu.

"Yaşamı Zehir Tacirlerine Zehir Edeceğiz"

Uyuşturucu ticareti yapanlara karşı sert bir duruş sergileyen Erin, “Bu işin içinde olanlara dünyayı zehir edeceğiz. Bu mücadelede Allah’ın izniyle başarılı olacak, Isparta’yı en güvenli şehirlerden biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Erin’in sözleri, toplum sağlığını koruma adına Isparta’da bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemin habercisi oldu.































