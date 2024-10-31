Süleyman Demirel’in 100. Doğum Yılında Anılarla Yaşatılan "Baba" Lakabı

1 Kasım 2024, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğumunun 100. yılı. 50 yıllık devlet ve siyaset hayatında halkın "Baba" olarak bağrına bastığı Demirel, ömrünü halka hizmete adamış, insancıl yaklaşımıyla hafızalarda iz bırakmış bir liderdi.

Özellikle Anadolu’dan gelen yardım taleplerine gösterdiği yakınlık ve çözüm odaklı tavrı, Demirel’in siyasette altı kez gidip yedinci kez geri dönmesini sağladı. Bir anekdota göre, 1991 yılında Ankara Güniz Sokak’taki evinde bir toplantı sırasında Demirel, Yozgatlı bir vatandaşın evine gelen haciz işlemini telefondan yönlendirdiği avukatıyla kısa sürede durdurmuş, beyin tümörü ameliyatı bekleyen başka bir vatandaşı ise Hacettepe Üniversitesi’nde tanıdığı profesörle temasa geçerek ameliyat edilmesini sağlamıştı.

Demirel’in bu yardımsever tavrı, onu halkın gönlünde "Baba" olarak yüceltti. Doğumunun 100. yılında onu saygı ve rahmetle anıyoruz; ruhu şad olsun.