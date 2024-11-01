Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz faturalarında yeni bir modele geçileceğini duyurdu. Elektrik faturalarındaki gibi, doğalgazda da "gerçek maliyeti yansıtacak" bir fiyatlandırma sistemi getirilmesi planlanıyor. Şubat 2024’te yürürlüğe girmesi beklenen yeni modelde, illere göre doğalgaz tüketim kalıpları dikkate alınarak kademeli bir fiyatlandırma yapılacak.

Kademeli Fiyatlandırma Geliyor

Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada Bayraktar, doğalgazın karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ancak yine de tüketim miktarına göre fiyatların kademeli hale getirilmesi hedefinde olduklarını belirtti. Bu sistemle, belirli bir tüketim eşiğini aşan haneler doğalgazı sübvansiyon olmaksızın, gerçek maliyetiyle ödeyecek.

Sübvansiyon Azalabilir

Türkiye’de elektrik ve doğalgaz tüketiminde, hanelere yönelik %60’a varan sübvansiyon uygulanıyor. Ancak yeni modelle birlikte, özellikle yüksek tüketim yapan kullanıcılar için bu sübvansiyonun azaltılması gündemde.