Vali Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı

Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen törenlere katıldı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Vali Erin, daha sonra Isparta Şehitliği’ni ziyaret ederek, Cumhuriyeti yaşatmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi andı.

Vali Erin, şehitlikte düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize minnetlerini ifade ederek, “Onların bize emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak boynumuzun borcudur,” dedi.



