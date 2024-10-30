Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Isparta’da Coşkuyla Kutland

Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Isparta’da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı, Isparta’da düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Sabah Valilik Makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programında, Vali Abdullah Erin misafirlerin bayramını kabul etti. Ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene geçildi.

Törene Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin’in yanı sıra Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hikmet Yalım Halıcı, Hasan Basri Sönmez ve Av. Osman Zabun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkân, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Erin’den Cumhuriyetin Anlamına Vurgu

Tören, Vali Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı paylaşıldı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasında Vali Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin köklü mirasına ve halkın bağımsızlık mücadelesine değinerek, “Cumhuriyetimiz, milletimizin istiklal ve iradesine sahip çıkarak hürriyet ve adaletin teminat altına alındığı bir yönetim şeklidir,” dedi.

Cumhuriyet Coşkusu Geçit Töreni ile Taçlandı

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve törenlerde dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile süren kutlamalar, geçit töreni ile zirveye ulaştı. Vali Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aşık ve Belediye Başkanı Başdeğirmen, geçit törenine katılan askerler, gaziler ve öğrencileri selamladı. Halk, alkışlarla törene katılanlara destek vererek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Isparta halkının yoğun katılım gösterdiği törende, 101 yıllık Cumhuriyetimizin birlik ve beraberlik içinde kutlanması büyük bir gurur kaynağı oldu.



