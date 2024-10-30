Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”

Isparta’nın sevilen ses sanatçısı Ertuğrul Kiraz, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak hazırladığı “Isparta Marşı” ile şehrimize anlamlı bir armağan sunuyor. Cumhuriyet coşkusunu ve Isparta’ya olan sevgisini dile getiren Kiraz, marşı yazarken Isparta’nın tarihi mirasını, doğasını ve halkının cesaretini ilham kaynağı olarak aldığını belirtti.Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dinleyicilere sunulacak olan “Isparta Marşı”, şehrin tüm renklerini ve değerlerini coşkulu bir ezgiyle buluşturuyor. Ertuğrul Kiraz, hazırladığı marşın özellikle genç nesillerin Cumhuriyet ruhunu yaşatmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu marş Isparta’nın Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığının bir nişanesi,” dedi.“Isparta Marşı”nın Cumhuriyet Bayramı'nda Isparta halkı ile buluşması beklenirken, Kiraz bu marşın Ispartalıların kalbinde kalıcı bir yer edinmesini umut ettiğini dile getirdi.