Uzmanlardan "Dubai Çikolatası" Uyarısı: Tüketim Çılgınlığı Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Son dönemde Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan ve "Dubai çikolatası" olarak bilinen bir tatlıya talep çılgınlık boyutuna ulaştı. Sosyal medya sayesinde hızla popülerleşen bu ürün, çocuklar ve gençler arasında özellikle ilgi görüyor. Ülkemizde pek çok çikolata çeşidinden farklı olarak içinde tel kadayıf bulunduran bu tatlı, hem büyük üretici firmalar hem de küçük çikolata atölyeleri tarafından üretiliyor ve fiyatı da giderek yükseliyor. Ancak uzmanlar bu trende karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Lüks Tüketim Çılgınlığına Dönüşen Dubai Çikolatası

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medyanın etkisiyle Dubai çikolatasına yönelik talebin aşırı artmasından dolayı endişelerini dile getirdi. Ünlü bir market zincirinde, Dubai çikolatasının kısa sürede tükendiğini belirten Ağaoğlu, bu durumun bir “lüks tüketim çılgınlığı” olduğunu ifade etti. Hatta kilosunun 4 bin liraya kadar çıkabildiğini, 100 gramının ise 400 TL'ye satıldığını belirterek bu fiyatların çocukları ve gençleri lüks tüketime özendirdiğine dikkat çekti. Ağaoğlu, ebeveynlerin çocuklarını bu çılgınlıktan koruması gerektiğini vurguladı.

Taklit Ürünlere Dikkat: "Kıyılmış Bezelyeye Kanmayın"

Dubai çikolatasına olan talebin artmasıyla birlikte piyasada sahte ve kalitesiz ürünler de görülmeye başlandı. Ağaoğlu, bu durumun geçmişte bazı baklavaların içine kıyılmış bezelye konulmasını hatırlattığını belirterek, tüketicilerin "Dubai" ismine kanarak kalitesiz taklit ürünler satın almaması konusunda uyardı.

Uzman Görüşü: "İçeriği Yerli Ama İsmi Başka"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Dubai çikolatasının çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığını ve Türkiye’de çocukların lüks tüketime yönelmesinin endişe verici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kaliteli Antep fıstığı ve çikolata üretiminde dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çeken Ercoşkun, bu ürünlerin Dubai çikolatası adı altında lüks bir tüketim ürünü olarak lanse edilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Çocuklar için bu tür aşırı tüketime özendirici reklamlardan kaçınılması gerektiğini savunan Ercoşkun, medyanın da bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ebeveynlere Öneriler

Çocukları Bilgilendirin : Dubai çikolatasının pahalı bir lüks ürün olduğunu ve günlük çikolatalardan farkı olmadığını anlatın.

: Dubai çikolatasının pahalı bir lüks ürün olduğunu ve günlük çikolatalardan farkı olmadığını anlatın. Alternatif Ürünlere Yönlendirin : Türkiye’nin zengin çikolata çeşitliliğini keşfederek, yerel ve uygun fiyatlı seçenekleri tercih etmelerini sağlayın.

: Türkiye’nin zengin çikolata çeşitliliğini keşfederek, yerel ve uygun fiyatlı seçenekleri tercih etmelerini sağlayın. Sosyal Medya Etkisini Azaltın: Çocukların sosyal medyada bu tür trendlerden etkilenmesini önlemek için medya okuryazarlığını teşvik edin.

Dubai çikolatasının yaratabileceği lüks tüketim çılgınlığını önlemek için hem ailelerin hem de yetkililerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.