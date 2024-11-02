Ünlü Çikolata Markası Kara Listeye Alındı! "MisterChoc Chocolate Pretzels" Geri Çağrılıyor

Son haftalarda Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı gıda skandalları Türkiye gündemini meşgul ederken, bu kez bir çikolata ürünü olan MisterChoc Chocolate Pretzels tüketiciler arasında panik yarattı. Macar firması Felföldi Édességgyártó Kft., bu ürünün piyasadan çekileceğini açıkladı.

Üründe Ağız ve Dil Yaralarına Neden Olabilen Sorunlar

Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerlerden oluşan MisterChoc Chocolate Pretzels’ın, ağız ve dil yaralarına sebep olabildiği anlaşıldı. Türkiye’de de satılan bu ürünle ilgili endişeler artarken, uzmanlar "sakın tüketmeyin" uyarısında bulundu. Özellikle, her yaş grubuna hitap eden bu ürünün 140 gramlık paketlerde satıldığı ve son kullanma tarihinin 30 Nisan 2025 olduğu belirtildi.

Ürünün İadesi Mümkün, Fatura Gerekmiyor

MisterChoc çikolatalı krakerlerini satın alan tüketicilerin en yakın mağazaya giderek ürünleri iade etmeleri tavsiye ediliyor. İade işlemi için fatura ibrazı gerekmiyor ve ürünün bedeli müşterilere geri ödenecek.

Tüketiciye Uyarı: Eğer MisterChoc Chocolate Pretzels satın aldıysanız, sağlık riski oluşturmaması adına ürünü tüketmeyin ve en yakın mağazaya iade edin.