Uzman Uyarısı: Bedava Olsa Bile Bu Eti Almayın!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, son zamanlarda bazı işletmelerde satılan kıymalar hakkında tüketicileri uyardı. Özellikle "mekanik kıyma" adı verilen ve sağlığa ciddi zararları olabilecek bir kıyma türünün yaygınlaştığına dikkat çeken Yardımcı, bu ürünlerin içeriğinin sağlıksız olduğunu belirtti.

Mekanik Kıyma Nedir? Neden Tehlikeli?

Mekanik kıyma, tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanların kemik, deri ve kas dokularının makinelerle ayrıştırılmasıyla üretilen bir kıyma türüdür. İçeriğinde tavuk derisi, kan pıhtısı, kemik zarı, sinir dokusu ve soya fasulyesi gibi katkılar bulunduğu için protein değeri düşüktür ve bakteri üremesi açısından risk taşır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yasakladı, Ancak Hala Kullanılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı mekanik kıymayı yasaklamış olmasına rağmen, bazı işletmeler maliyetleri düşürmek için bu kıyma türünü kullanmaya devam ediyor. Bu kıymanın başta köfte, lahmacun, kebap ve sucuk gibi kırmızı et ürünlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Tüketicilere Öneri: Taze Ettten Çekilmiş Kıyma Tercih Edin

Osman Yardımcı, tüketicilere kıyma satın alırken göz önünde taze etten çekilen kıymayı tercih etmelerini tavsiye ediyor. "Bedava bile olsa bu tür kıymayı almayın" diyen Yardımcı, özellikle piyasada daha ucuza satılan hazır kıymaların sağlıksız olabileceği konusunda uyarıda bulundu.