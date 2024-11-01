isparta-oto-ekspertiz

SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı

SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı
ISPARTA
G.Tarihi: 01.11.2024 20:03
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2025 yılı bütçesi açıklandı. Bu bütçeye göre SGK’nın prim gelirlerinde %28,4 oranında bir artış öngörülüyor. SGK prim gelirleri doğrudan asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, 2025 yılı için asgari ücrete yaklaşık %25 oranında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Merkezi yönetim bütçesinin ardından açıklanan SGK bütçesi, 2025 yılında kurumun gelirlerinin %27 artışla 4,7 trilyon liraya ulaşmasını, giderlerinin ise %35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkmasını öngörüyor. Bu durum, 2025 yılında SGK’nın bütçe açığının %223 oranında artarak 551,8 milyar liraya ulaşabileceğini gösteriyor.

Asgari Ücrete Yaklaşık %25 Zam Bekleniyor

SGK’ya ödenen primler doğrudan asgari ücrete bağlı olarak hesaplanıyor. SGK’nın 2025 yılı için öngördüğü prim gelirleri hedefi, asgari ücretin yaklaşık %25 oranında artması gerektiğine işaret ediyor. Ancak, bu zam oranının üzerinde bir artışın da mümkün olabileceği vurgulanıyor. SGK bütçesi hedeflerinin, asgari ücrete %25’lik bir zamma göre düzenlendiği görülüyor.

Emekli Aylığı Ödemelerinde %38 Artış

2025 yılında SGK’nın yapacağı emekli aylığı ödemelerinin %38 artarak 3,7 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. Bu artış, tüm emeklilerin aylıklarında doğrudan bir artış anlamına gelmese de, 2024 yılı sonunda emeklilik başvurularında artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu artış, özellikle 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025 yılında dilekçe verenlere göre %32 daha yüksek aylık alacak olmalarından kaynaklanıyor.

2024 Yılı Açığı Beklenenden Az Olacak

2024 yılı için SGK bütçesi hazırlık aşamasında 385,7 milyar lira açık verilmesi beklenirken, yılsonunda bu açığın 170,5 milyar liraya kadar düşmesi bekleniyor. Bu azalış, özellikle prim gelirlerindeki artış sayesinde mümkün oldu. Başlangıçta 2,5 trilyon lira olarak öngörülen prim geliri hedefinin, yıl sonunda 2,7 trilyon lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sağlık Harcamaları Bütçe Hedeflerini Aştı

SGK’nın 2024 yılı sağlık harcamalarının başlangıçta 851,3 milyar lira olarak öngörülmesine rağmen, yılsonu gerçekleşmesinin 978,2 milyar lirayı bulması bekleniyor. Bu durum, SGK’nın 2024 yılı açığının daha fazla düşmesini engelledi. Sağlık harcamaları hedeflendiği seviyede kalsaydı, SGK açığı 43 milyar liraya kadar düşebilecekti.

Bütçeden SGK’ya 2,2 Trilyon Lira Aktarılacak

2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya aktarılacak tutar, 2024’e göre %43 artışla 2,2 trilyon lira olarak belirlendi. Bu tutar, SGK’nın bütçe açığını kapatmak, devlet katkısı sağlamak, emeklilere yapılan ek ödemeleri karşılamak ve işverenlere sağlanan prim indirimlerini karşılamak amacıyla kullanılacak.

Emekli Aylıklarının GSYH’ye Oranı %6,1 Olacak

Emekli aylıklarının milli gelire oranı 2024 yılı sonunda %6,1 olarak öngörülüyor. 2025 yılında da emekli aylığı ödemelerinin GSYH’nin %6,1’ine denk gelmesi bekleniyor. Bu oran, emekli maaşlarının ekonomideki yerini koruyacağı anlamına geliyor.

 

imageimage
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uzman Uyarısı: Bedava Olsa Bile Bu Eti Almayın!
SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı
Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek
Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor
Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası
Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi
Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında
Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı
Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!
İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor
Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!
Tonton Süt'ten Büyük Fırsat: Sağlıklı ve Taze Süt Sizleri Bekliyor!
Isparta’da FETÖ ve DEAŞ Operasyonları
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Ağaç Katliamı İddialarına Yanıt
Isparta Belediyesinden Kısıtlama Duyurusu
Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap
Davraz Prefabrik'ten Yaz Sonuna Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Depoları Doldurmak İçin Fırsat
İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu
Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇM
Bakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim Talimatı
Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Duygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete BaşladıDuygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete Başladı26 Ekim 2024
Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan GeldiIsparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi30 Ekim 2024
Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik KazasıIsparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası31 Ekim 2024
Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”29 Ekim 2024
İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı BaşlıyorİŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor28 Ekim 2024
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım SerüveniIsparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni28 Ekim 2024
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!28 Ekim 2024
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret GerçekleştirdiSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi27 Ekim 2024
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir DeneyimYüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim28 Ekim 2024
Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi BaşlıyorDoğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor01 Kasım 2024
Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi AltındaTarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında30 Ekim 2024
Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol UyarısıIsparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı30 Ekim 2024
Vali Abdullah Erin: "Zehir Tacirlerine Uykuyu Haram Edeceğiz!"Vali Abdullah Erin: "Zehir Tacirlerine Uykuyu Haram Edeceğiz!"31 Ekim 2024
Vali Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü Etkinliklerine KatıldıVali Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı29 Ekim 2024
Süleyman Demirel’in 100. Doğum Yılında Anılarla Yaşatılan "Baba" LakabıSüleyman Demirel’in 100. Doğum Yılında Anılarla Yaşatılan "Baba" Lakabı31 Ekim 2024
Isparta Kirazlıtepe Kafe Restoran AçılıyorIsparta Kirazlıtepe Kafe Restoran Açılıyor30 Ekim 2024
Isparta’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşünde Binlerce Vatandaş BuluştuIsparta’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşünde Binlerce Vatandaş Buluştu29 Ekim 2024
Isparta Belediyesi ve İl Müftülüğü Arasında İki Önemli Protokol İmzalandıIsparta Belediyesi ve İl Müftülüğü Arasında İki Önemli Protokol İmzalandı30 Ekim 2024
SDÜ’de “Özel Bir Gün” Etkinliği: Özel Gereksinimli Bireyler Kampüsle BuluştuSDÜ’de “Özel Bir Gün” Etkinliği: Özel Gereksinimli Bireyler Kampüsle Buluştu29 Ekim 2024
Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Isparta’da Coşkuyla KutlandCumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Isparta’da Coşkuyla Kutland29 Ekim 2024