SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2025 yılı bütçesi açıklandı. Bu bütçeye göre SGK’nın prim gelirlerinde %28,4 oranında bir artış öngörülüyor. SGK prim gelirleri doğrudan asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, 2025 yılı için asgari ücrete yaklaşık %25 oranında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Merkezi yönetim bütçesinin ardından açıklanan SGK bütçesi, 2025 yılında kurumun gelirlerinin %27 artışla 4,7 trilyon liraya ulaşmasını, giderlerinin ise %35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkmasını öngörüyor. Bu durum, 2025 yılında SGK’nın bütçe açığının %223 oranında artarak 551,8 milyar liraya ulaşabileceğini gösteriyor.

Asgari Ücrete Yaklaşık %25 Zam Bekleniyor

SGK’ya ödenen primler doğrudan asgari ücrete bağlı olarak hesaplanıyor. SGK’nın 2025 yılı için öngördüğü prim gelirleri hedefi, asgari ücretin yaklaşık %25 oranında artması gerektiğine işaret ediyor. Ancak, bu zam oranının üzerinde bir artışın da mümkün olabileceği vurgulanıyor. SGK bütçesi hedeflerinin, asgari ücrete %25’lik bir zamma göre düzenlendiği görülüyor.

Emekli Aylığı Ödemelerinde %38 Artış

2025 yılında SGK’nın yapacağı emekli aylığı ödemelerinin %38 artarak 3,7 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. Bu artış, tüm emeklilerin aylıklarında doğrudan bir artış anlamına gelmese de, 2024 yılı sonunda emeklilik başvurularında artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu artış, özellikle 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025 yılında dilekçe verenlere göre %32 daha yüksek aylık alacak olmalarından kaynaklanıyor.

2024 Yılı Açığı Beklenenden Az Olacak

2024 yılı için SGK bütçesi hazırlık aşamasında 385,7 milyar lira açık verilmesi beklenirken, yılsonunda bu açığın 170,5 milyar liraya kadar düşmesi bekleniyor. Bu azalış, özellikle prim gelirlerindeki artış sayesinde mümkün oldu. Başlangıçta 2,5 trilyon lira olarak öngörülen prim geliri hedefinin, yıl sonunda 2,7 trilyon lira seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sağlık Harcamaları Bütçe Hedeflerini Aştı

SGK’nın 2024 yılı sağlık harcamalarının başlangıçta 851,3 milyar lira olarak öngörülmesine rağmen, yılsonu gerçekleşmesinin 978,2 milyar lirayı bulması bekleniyor. Bu durum, SGK’nın 2024 yılı açığının daha fazla düşmesini engelledi. Sağlık harcamaları hedeflendiği seviyede kalsaydı, SGK açığı 43 milyar liraya kadar düşebilecekti.

Bütçeden SGK’ya 2,2 Trilyon Lira Aktarılacak

2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya aktarılacak tutar, 2024’e göre %43 artışla 2,2 trilyon lira olarak belirlendi. Bu tutar, SGK’nın bütçe açığını kapatmak, devlet katkısı sağlamak, emeklilere yapılan ek ödemeleri karşılamak ve işverenlere sağlanan prim indirimlerini karşılamak amacıyla kullanılacak.

Emekli Aylıklarının GSYH’ye Oranı %6,1 Olacak

Emekli aylıklarının milli gelire oranı 2024 yılı sonunda %6,1 olarak öngörülüyor. 2025 yılında da emekli aylığı ödemelerinin GSYH’nin %6,1’ine denk gelmesi bekleniyor. Bu oran, emekli maaşlarının ekonomideki yerini koruyacağı anlamına geliyor.



