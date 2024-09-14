Türkiye Bisiklet Kupası 5. Etap Yarışları Isparta’da Başladı

Isparta’da Türkiye Bisiklet Kupası’nın 5. Etap Puanlı Yol Yarışları (PYY) büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 400 sporcunun katıldığı bu heyecan dolu yarışlar, bugün start aldı. İki gün sürecek olan yarışların ilk etabında sporcular kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Bugün yapılan etabın ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından törenle takdim edildi. Yarışlar, yarın yapılacak etaplarla devam edecek ve Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor.



















