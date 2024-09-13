Beydilli Köyünün İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Beydilli Köyü, uzun yıllardır yaşadığı içme suyu sıkıntısına nihayet kavuştu. KÖYDES projesi kapsamında 1 milyon 921 bin lira harcanarak gerçekleştirilen içme suyu tesisi, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Kocak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Av. Abdullah Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul ve köy halkının katılımıyla hizmete alındı.

Vatandaşların Sevinci

Tören sırasında bir vatandaş, köydeki yeni su kaynağının, çamaşır makinesinin arızalanmasına neden olan taşıma suyunu kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdığını belirterek, artık gönül rahatlığıyla çamaşır makinesini kullanabileceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Vali Baruş’un Açıklamaları

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, köyün uzun süre su kıtlığı çektiğini ve alternatif su kaynakları bulmakta zorlandıklarını belirtti. “Bugün köyümüz için büyük bir mutluluğu paylaşmak üzere toplandık. İçme suyu kaynaklarını değişik yerlerden toplayarak bir depoda biriktirdik ve bu suyu yukarıya terfi ederek köyümüze pompalayacağız. Köylümüz suya kavuştuğu için bundan sonra daha rahat edecek” dedi.

Vali Baruş, hizmetlerin amacı olarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını vurguladı ve Cumhurbaşkanı’nın talimatlarının doğrultusunda devletin, vatandaşların mutluluğunu sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca, projede emeği geçen milletvekilleri, il genel meclis üyeleri, kaymakamlar ve muhtarlara teşekkür etti.

Güneş Enerjisi Sistemi ile Su Temini

Yeni içme suyu tesisinin yanında, yapılan Güneş Enerji Sistemi ile elde edilen elektrikle suyun köy merkezine pompalandığını belirten Vali Baruş, saniyede 1 litre su sağlandığını ve artık vatandaşların sırtlarında su taşımak zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Açılışta, Vali Baruş ve diğer yetkililer tarafından içme suyu isale hattı ve Güneş Enerji Santrali’nin kurdelesi kesildi.

Beydilli Köyü’nde gerçekleştirilen bu proje, köyün su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölge halkının yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmış oldu.