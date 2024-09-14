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Turizm ve Gastronomi Fuarı, Isparta'da Markalaşmaya Giden Yolu Açıyor

Turizm ve Gastronomi Fuarı, Isparta'da Markalaşmaya Giden Yolu Açıyor
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Turizm ve Gastronomi Fuarı, Isparta'da Markalaşmaya Giden Yolu Açıyor

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, yerel girişimciler için büyük bir fırsat sunarak markalaşma yolunda önemli adımların atılmasına zemin hazırladı. Fuara katılan Orhan Ekici, stant açarak tanıttığı ürünleri sayesinde önemli bir gelir elde etti. Bu kazançla işletmesine yeni makineler alarak üretim süreçlerini iyileştiren Ekici, ORBES markasını oluşturup satış ağını genişletmeyi başardı.

Ekici’yi ziyaret eden Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve Turizm ve Gastronomi Faaliyetlerini Yaşatma Derneği Başkanı Gonca Kayacan, Gönen’de aspir yağı üretimi yapan işletmeyi yakından inceledi. Geçtiğimiz yıl fuarda sergilediği aspir yağı, büyük beğeni toplarken, elde ettiği gelirle Ekici, üretim kalitesini artırmak amacıyla soğuk sıkım ve filtre makineleri aldı. Bu makinelerle daha temiz ve hijyenik bir üretim süreci başlatan Ekici, yağın kalitesi sayesinde talebi artırmayı başardı.

Aspir Üretiminde Genişleme

Orhan Ekici, sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda sektörel anlamda da öncülük yaparak aspir üretimini teşvik ediyor. Başta Yalvaç ve Şarkikaraağaç bölgelerinde bilinen aspir üretimi, Gönen ve Keçiborlu başta olmak üzere Isparta’nın birçok bölgesine yayılmaya başladı.

Ekici, fuarlara katılmanın markalaşma sürecine olan katkısını vurgulayarak, "Fuarlarda ürünümüzü tanıtma fırsatı buluyoruz ve satışlarımız arttıkça yatırım yapma imkânı elde ediyoruz. Isparta’da başlayan bu süreç, bize büyük bir fırsat sağladı" dedi.

Başkan Çelik: "Başarılı Girişimcilerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, fuarın girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılara dikkat çekerek, "Turizm ve Gastronomi Fuarı, girişimcilerimizin ürünlerini sergileyebileceği ve iş ağlarını genişletebileceği önemli bir platformdur. Bu yıl fuarı daha da büyüterek Isparta’nın tanıtımını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Orhan Ekici gibi başarılı girişimcilerin Isparta’nın üretim kalitesini artırdığını ve ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Çelik, “Bu tür girişimciler, şehrimizin ekonomik büyümesine büyük katkı sağlıyor ve bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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