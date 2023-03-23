Isparta'da otogar esnafından Adil Tural'ın oğlu Mehmet Tural, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Tural için bugün Terminal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze namazına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, siyasi parti temsilcileri, kredi kefalet kooperatifi başkanları, oda başkanları, Halkbankası şube müdürleri, STK başkan ve temsilcileri, bürokratlar, iş dünyası ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mehmet Tural için kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, yakınları ve sevenleri, Mehmet Tural'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, taziye mesajları ve başsağlığı dilekleri iletiliyor.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'ın yeğeni olan merhum Mehmet Tural'ın ani vefatı, ilçe genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.