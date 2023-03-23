Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ramazan ayının büyük bir öneme sahip olduğunu ve bereketin, bolluğun, paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı bir ay olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, Ramazan ayının insanlara hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu değerli bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayda yardımlaşma ve dayanışma örneğini en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Başdeğirmen, mesajında ayrıca, Ramazan ayının, kalplerde sevginin, sofralarda bereketin, evlerde huzur ve saadetin eksik olmamasını diledi. Mesajında, Ramazan ayında tutulan oruçların ve yapılan tüm ibadetlerin Cenabı-ı Hak tarafından kabul edilmesini niyaz eden Başkan Başdeğirmen, Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu ve İslam aleminin Ramazan ayını kutladı.