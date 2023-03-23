Isparta Valiliği, genel seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için Seçim Güvenliği Toplantısı düzenledi. Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve kurum müdürleri katıldı.Toplantıda, il genelinde seçim güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Vali Baruş, seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm kurumların işbirliği içinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı.Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtilirken, ilgili kurumların seçim sürecindeki görev ve sorumlulukları konusunda da detaylı bilgilendirmeler yapıldı.Toplantı sonunda, Isparta Valiliği'nin seçim sürecindeki çalışmalarına ilişkin detaylı bir planlama yapılacağı ve bu planlama doğrultusunda tüm tedbirlerin alınacağı açıklandı.