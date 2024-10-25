Tonton Süt'ten Büyük Fırsat: Sağlıklı ve Taze Süt Sizleri Bekliyor!

Tonton Süt, sağlıklı ve kaliteli süt arayanlar için harika bir fırsat sunuyor. Gel-al hizmeti ile günlük taze süt ihtiyaçlarınızı en hijyenik koşullarda karşılayan Tonton Süt, hem sağlığınıza hem de cebinize hitap ediyor. İşte neden Tonton Süt'ü tercih etmelisiniz:

Sağlıklı Süt : Doğallığından ödün vermeyen Tonton Süt, sağlıklı ve güvenilir süt üretimiyle biliniyor.

: Doğallığından ödün vermeyen Tonton Süt, sağlıklı ve güvenilir süt üretimiyle biliniyor. Günlük Çiğ Süt : Taze ve çiğ süt arayanlar için mükemmel bir seçim. Her gün elde edilen taptaze sütler, doğrudan sofralarınıza geliyor.

: Taze ve çiğ süt arayanlar için mükemmel bir seçim. Her gün elde edilen taptaze sütler, doğrudan sofralarınıza geliyor. Ari Belgeli İşletme: Hijyen standartlarına uygun üretim yapan Tonton Süt, ari belgeli işletme sertifikasıyla güven veriyor.

Fırsat: 5 litre süt sadece 125 TL! Hemen gelin ve sağlıklı süt alışverişinizi yapın.

Peynir Severler, Tonton Şarküteri'de Buluşuyor!

Tonton Süt, peynir severleri mutlu edecek özel bir kampanya ile şarküteri ürünlerini sizlere sunuyor. En kaliteli peynir çeşitlerini bulabileceğiniz Tonton Şarküteri, damak tadınıza hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor:

Kars Kaşar Peyniri : Meşhur Kars kaşarının en doğal hali.

: Meşhur Kars kaşarının en doğal hali. Gravyer Peyniri : Lezzetiyle fark yaratan gravyer peyniri, sofralarınızı süsleyecek.

: Lezzetiyle fark yaratan gravyer peyniri, sofralarınızı süsleyecek. Tulum Peyniri: Tonton Şarküteri'nin en sevilen ürünlerinden biri.

Peynir ve daha birçok ürün, Tonton Şarküteri’de sizleri bekliyor. Kampanyayı kaçırmayın, sağlıklı ve doğal peynirlerin tadını çıkarın!



Adres:

6 Mart Caddesi, Halı Sarayı Karşısı, Gözde Balık Yanı, ISPARTA

Detaylı bilgi ve sipariş için bizi hemen arayın: 0543 288 32 32



