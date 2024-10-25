Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!

Isparta’nın en sevilen pazar tezgahlarından biri olan Çevik Gıda, sağlıklı ve doğal ürünleriyle haftalık alışverişlerinize lezzet katıyor. Her hafta şehrin çeşitli pazar noktalarında indirimli ürünlerle karşınıza çıkan Çevik Gıda, taze peynirlerden enfes zeytinlere, mis kokulu tereyağından el yapımı yufkaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Pazar Alışverişinde Lezzet ve Tasarruf Bir Arada!

Çevik Gıda, Isparta halkının sevdiği ve tercih ettiği yerel ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyor. Lezzeti ve kalitesiyle sofralarınıza mutluluk taşıyan ürünler, her bütçeye uygun fırsatlarla pazar tezgahlarında yerini alıyor. İşte bu haftanın öne çıkan kampanyalı ürünleri:

Meryem Ana Yufka – Sadece 20 TL

– Sadece 20 TL Köy Peyniri – 85 TL

– 85 TL Lüks Ezine Peyniri – 200 TL

– 200 TL Çökelek – 40 TL

– 40 TL Lor Peyniri – 50 TL

– 50 TL Süzme Yoğurt – 50 TL

– 50 TL Duble Yumurta – 100 TL

– 100 TL Lüks Teneke Peyniri – 130 TL

– 130 TL Az Yağlı Teneke Peyniri – 90 TL

– 90 TL Yaprak Tulum – 120 TL

– 120 TL Kaşar Peyniri – 190 TL

– 190 TL Tereyağı – 250 TL

– 250 TL Yeşil Zeytin Çeşitleri – 140 TL

Doğal Lezzetlerin Adresi: Çevik Gıda

Çevik Gıda, doğal ve sağlıklı ürün seçenekleriyle fark yaratıyor. Zeytin ve peynir çeşitlerinin yanı sıra, yerli üretim Senirkent Üzüm Pekmezi, Karadut Özü, Nar Ekşisi ve Keçiboynuzu Pekmezi gibi geleneksel tatlar da tezgahları süslüyor. Ayrıca, kış aylarının vazgeçilmezi Çam Kozalağı Şurubu da Çevik Gıda’nın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

Bu Haftanın Pazar Takvimi:

Çevik Gıda, haftanın her günü farklı pazar yerlerinde sizlerle buluşuyor. Taptaze ve kaliteli ürünleri kaçırmamak için mutlaka ziyaret edin!

Pazartesi : Zafer Pazarı (Öğleden sonra)

: Zafer Pazarı (Öğleden sonra) Salı : Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)

: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı) Perşembe : Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)

: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar) Cuma : Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü

: Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü Cumartesi : Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)

: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra) Pazar: Mehmet Tonge Pazarı (Öğlene kadar)

Kampanyalı Ürünler İçin Kaçırmayın!

Haftanın fırsat dolu kampanyalarını kaçırmamak için bu hafta Çevik Gıda tezgahlarına mutlaka uğrayın. Taze ve lezzetli ürünler, bütçe dostu fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle pazar alışverişinizi keyfe dönüştürün.

İrtibat Bilgisi: Detaylı bilgi ve sipariş için Uğur Çevik: 0541 742 04 24

Sofralarınıza doğallığı ve lezzeti getiren Çevik Gıda, sizi bekliyor!



