Isparta’da FETÖ ve DEAŞ Operasyonları: Aranan Şahıslar Yakalandı

Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan A.D. saklandığı adreste yakalanarak Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca, geçmiş dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu C.E.H. ve A.A. isimli şahıslar da operasyonla yakalandı. Şahısların üzerinde bulunan çok sayıda dijital materyale el konulurken, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri için süreç başlatıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



