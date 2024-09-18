Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Isparta’ya Anlamlı Ziyaret

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temas ve ziyaret için Isparta’ya geldi. İlk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, Vali Aydın Baruş ile kentte yürütülen projeler ve ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüştü. Ardından Üzüm Çarşısı’nda esnaflarla buluşan Bolat, onların taleplerini dinleyerek iyi dileklerde bulundu.

Bakan Bolat, ziyaretine Davraz Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda devam etti. Öğrencilerle bir araya gelen Bolat, ebru sanatı ve müzik atölyelerinde onlara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Ziyaret, okul bahçesine ağaç dikimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.



