Maliyetler katlandı...

Süt Üreticileri Fiyat Artışı Talep Ediyor

Türkiye'de çiğ süt üretimi son altı yılın en düşük seviyesine gerilerken, maliyetlerdeki artış üreticileri zor durumda bırakıyor. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, artan yem, elektrik ve mazot fiyatları sebebiyle üreticinin zarar ettiğini ve Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 14,65 TL’lik çiğ süt fiyatının artık yetersiz kaldığını belirtti.

Keskin, çiğ süt fiyatına yüzde 23 zam yapılarak 18 TL’ye çıkarılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca, firmaların stratejik olarak süt fiyatlarını düşürdüğünü ve bu durumla mücadele ettiklerini vurgulayan Keskin, süte yılbaşına kadar yeni bir fiyat düzenlemesi yapılmazsa, anaç hayvanların kesime gönderilme riskiyle karşı karşıya kalınacağını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında çiğ süt üretimi yıllık bazda %0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 tona geriledi ve son altı yılın en düşük seviyesine ulaştı.