Dünya devleri Türkiye'ye geldi! Telefonlar yüzde 30 ucuzlayacak

Teknoloji devlerinin Türkiye’de yerli üretimle birlikte cep telefonu fiyatları da ucuzlayacak. Çinli TCL Mobil’in Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, yılın ikinci çeyreğinde Çerkezköy’de üretime başlayacaklarını belirterek yüzde 25-30 maliyet avantajının tamamını son kullanıcı fiyatlarına yansıtacaklarını söyledi



Türkiye'de üretim için kolları sıvayan Oppo Tuzla’da, Tecno Pendik’te, Xiaomi Avcılar’da, Vivo da Gebze’de cep telefonu üretimi yapacağını açıklamıştı. Güney Koreli Samsung ile Çinli TCL ise bu süreçte yerel ortaklar üzerinden üretim planlıyor. Arçelik’in Çerkezköy’deki fabrikasında yılın ikinci çeyreğinde üretime hazırlanan Çinli TCL Mobil’in Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca cep telefonunda fiyatlarının en az yüzde 25-30 civarında ucuzlayacağını söyledi. TCL'nin eylül ayından beri Türkiye’de TV üretimi yaptığını hatırlatan Tunca, “Şu anda TCL, dünya çapında mobil telefon, televizyon, iklimlendirme, beyaz eşya ve ev aletleri üretim üslerine ve üretim iş ortaklıklarına sahip. Üretim kapasitesi bütün kategorilerin toplamı için yaklaşık 200 milyon adet. Çin, Polonya, Vietnam, Meksika, Pakistan, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi sıralayabileceğim ülkelerde üretim yapıyoruz” dedi.



Türkiye’de ise iş ortağı ile ilerlediklerini dile getiren Tunca, şu bilgileri verdi: Son kullanıcılar bizi aslında daha çok Alcatel markamız ile biliyor. TCL; Alcatel ve yanında daha önce Blackberry ve Palm gibi markaları da barındıran bir şirket. TCL, bizim şirketimizin ana ismi. TCL ailesi içerisinde çok fazla kategori var. İlk hedefimiz, burada yerli ürettiğimiz ürünleri bir an önce son kullanıcılarımız ile buluşturmak. Çerkezköy' de yılın ikinci çeyreğinde cep telefonu üretimine başlayacağız. Rakiplerimiz daha çok giriş segementinde üretim yapacak. Biz ise diğer segmentte de üretim planlıyoruz. En az üç dört modeli yerli olarak üreteceğiz. Gözetim uygulaması sebebiyle gözetim uygulamasından muaf olmayan ithal ürünlerin hepsine sabit bir vergi uygulanıyor. Dolasıyla cep telefonunda yüzde 25-30 bandında maliyet avantajı olacağını öngörüyoruz. Maliyet avantajımızın tamamını son kullanıcı fiyatlarına yansıtacağız. Kaliteyi uygun fiyata sunacağız.



TABLET, SAAT VE AKILLI TEMİZLİK ROBOTU ÜRETECEK

Türkiye’de cep telefonunun yanı sıra TCL markalı kulaklık, tablet, akıllı saat ve akıllı temizlik robotu üretimi de planladıklarını dile getiren Serhan Tunca, “Yerli modeller ile birlikte yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni cep telefonu modelini piyasaya süreceğiz. Cep telefonu için üretimin ilk yılında, pazar dinamikleri içinde zor ama mütevazi bir hedef olarak yüzde 3’lük pazar payı hedefimiz var. Büyüme hedefimiz ikinci yıl yüzde 5-6 olacak. Tablet grubunda hedeflerimizin paralelindeyiz şu anda tablette yüzde 20 pazar payı ile Türkiye’de ikinci sıradayız. Nisan ayında TCL markalı tabletlerimizi tüketicilerle buluşturacağız. Diğer tarafta da ses ürünleri grubunda bir an önce pazarda olma eğilimi içerisindeyiz. Ses sistemleri tarafından en az dört modelimiz olacak. 2021 senesinin sonunda yaptığımız yatırımlar ve farklı ürün gruplarımızın getirdiği güç ile TCL marka bilinirliğini arttırmak en büyük hedeflerimizden birisi. Farklı ürün kategorilerinin bize sağladığı sinerjiyi kullanarak TCL markamızı çeşitli sponsorluk ve pazarlama yatırımları ile destekliyor olacağız. Ardından muhtemelen farklı ürün grupları da eklenerek öncelikli olarak Türkiye pazarı, ardında da çevre pazarlara ihracat gündemi ile devam edeceğiz” diye konuştu.



TCL Mobil Türkiye Pazarlama Müdiresi Arzu Topuz da Türkiye’de uzun vadeli düşündüklerini vurgulayarak “2021 TCL yılı olacak. Akıllı yatırımlarla tüketiciyi uygun fiyatlarla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.



1- TÜRKİYE, YABANCIYA GÜVEN VERİYOR

Türkiye’nin teşvik programlarıyla yabancı yatırımcılara güven verdiğine dikkat çeken Serhan Tunca, “Türkiye genç bir nüfusuyla cazip bir ülke. Ayrıca jeopolitik konumuyla kesinlikle çok merkezi bir noktada bulunuyor. Teşvik programları üreticileri bu konuda teşvik ediyor. Bunun sebebi ucuz işçilik değil tam tersine hatta kalifiye işçi bulunduğu için de üreticiler burada yer alıyor. Ben inanıyorum ki Türkiye'de üretim yapan markaların üretim kaliteleri ve ürünlerinin kaliteleri çevre ve diğer ülkelerin kalitelerin üstünde olacaktır. Biz gerçekten yönetim ve üretim konusunda birçok ülkeden gömlek gömlek üstteyiz. Bunlar da ürünlere yansıyacaktır. Türkiye uzun zamandır 12 milyonluk bir cep telefonu pazarına sahip. Bunu nüfusa oranladığınız zaman diğer ülkelere göre daha yüksek oranda. Bu üretim ve ihracatla beraber toplam hacmin yüzde 10-15 artacağını düşünüyoruz” dedi.



2- GÜBRE BAYİLERİNE SIKI DENETİM

Gübrede yüzde 100'e varan fiyat artışlarının ardından 81ilde denetimler sıklaştırıldı. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri gübre bayilerindeki fiyatları inceledi. Firmaların depolarını gezen yetkililer, gübre çuvallarını kontrol etti, firma yetkililerine kanunla ilgili bilgi verdi. Ticaret Bakanlığınca ayçiçeği yağı, kuru bakliyat, yumurta, beyaz et, sebze ve meyve gibi temel gıda maddelerine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, “Ayrıca çiftçilerin kullandığı gübre çeşitlerinde de fahiş fiyatlar olduğu yönünde çiftçilerimizden şikâyetler alıyoruz. Edirne Ticaret Müdürlüğü olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak denetimler yapıyoruz. Denetim sonuçlarını, Ticaret Bakanlığımıza paylaşacağız. Haksız fiyat artışı tespit edildiğinde gereken idari para cezası Bakanlığımız tarafından uygulanacaktır” dedi.



3- İKİNCİ EL OTODA FİYATLAR GERİLEDİ

Koronavirüsün etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında artış yaşanmıştı. Son bir yılda iki katından fazla artan fiyatlar son dört aydır sürekli düşüyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, fiyatların Kasım 2020’ye göre yüzde 12’ye düştüğünü belirterek “Hatta şubat ayının ilk haftasında fiyatlar gerilemeye devam etti. Son iki ayda kurda yaşanan sert düşüş, özellikle orta ve üst segment araçlarda daha çok hissedildi” diye konuştu. Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu da geçen yıl ikinci el araç piyasasında yüzde 120 oranında fiyat artışının yaşandığına dikkat çekerek “2020 yılında yaşadığımız rekor fiyat artışları son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışıydı. 100 bin TL’lik arabalar, 200-220 bin TL’ye kadar yükseldi. Her şeyin bir iniş ve çıkışı var. Fiyatlar normal olmayınca artık iş yolundan çıkmıştı. Kasım ayından bu yana ise ciddi bir durağanlık var. Dört aydır fiyatlar her gün geri çekiliyor” dedi.