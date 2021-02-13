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EĞİRDİR YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA SONA GELİNDİ

EĞİRDİR YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA SONA GELİNDİ
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
*EĞİRDİR YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA SONA GELİNDİ.
*600 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİNİN İHALEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR.
*ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ
MURAT GEVREK EĞİRDİR’DE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret etti. GEVREK daha sonra ilçemizde yapımı devam eden ve gerçekleşecek projeleri yerinde inceledi.
Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait Yeni Mahalle 14 ada, 39-40 parsel üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ yapımında artık sona geliniyor.
İlçemizde yaz-kış spor faaliyetlerinin devamı için atılan büyük bir adım daha hayata geçiyor. ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ 30x40 metre ebatlarında kapalı alan oluşturularak içerisinde soyunma kabinleri, WC, giriş holü bulunacak. Tesis çocuklar, gençler, bay-bayanlar ve tüm yaş gruplarına hizmet edecek. Halkımız bu havuzdan tüm imkanlarıyla faydalanabilecek.
Devam eden ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ inşaatında ve ilçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılması planlanan yatırımları yerinde inceleyen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK ayrıca Eğirdir’de 2021 yılında yapılması planlanan sportif faaliyetler ile ilgilide istişarelerde bulundular.
Hatırlanacağı üzere İlçemizde bulunan yüksek öğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin barınmaları için mevcut olan yurt binasına ilaveten yeni olarak yapılması planlanan 600 yatak kapasiteli yurt binası için kullanılacak arsa tahsisi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün imzası ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne daha önce yapılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda çalışmalarını hızlandıran Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Belediye Meclisi 14.11.2019 tarih 162 sayılı meclis kararı ile İlçemiz Yeni Mahallede bulunan 11.931,30 Metrekarelik 44 Ada 21 Parselde yurt binası yapılmak koşuluyla taşınmazı 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisini gerçekleştirmişti. 600 yataklı öğrenci yurdu yapım işinin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkması bekleniyor.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve iç mekan görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 1 kişi ve ayakta görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir


 
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