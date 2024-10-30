Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında

Doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen Melikler Köprüsü, günümüzde içler acısı bir manzarayla ziyaretçilerini karşılıyor. Su seviyesindeki dramatik düşüş, bölgenin eşsiz güzelliklerini gölgeliyor ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler nedeniyle yerel halkı endişelendiriyor.

Kuraklık ve iklim değişikliğinin su kaynaklarında yarattığı azalma, Melikler Köprüsü ve çevresindeki doğa ve ekosistemi tehdit ediyor. Köprünün altından geçen suyun neredeyse tamamen çekilmiş olması, hem turistlerin hem de bölge halkının dikkatini çekiyor. Bu düşüş yalnızca tarihi köprüye değil, çevredeki doğal yaşama da zarar veriyor.

Su seviyesinin eski haline dönmesi için gerekli önlemlerin bir an önce alınması ve su kaynaklarının korunması büyük önem taşıyor.



