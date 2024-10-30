Isparta Kirazlıtepe Kafe Restoran Açılıyor

Isparta Belediyesi’nden Şehre Yeni Bir Sosyal Tesis: Kirazlıtepe Kafe Restoran Açılıyor

Isparta Belediyesi, şehrin popüler turistik noktalarından Kirazlıdere’nin üst kısmında, panoramik şehir manzarasına sahip Kirazlıtepe Kafe Restoran’ın inşaatını tamamladı. 700 kişilik kapasiteye sahip olan tesisin, şehrin sosyal yaşamına katkı sağlaması ve geniş bir yelpazede hizmet sunması amaçlanıyor. Menüsünün, Isparta halkı arasında sevilen Atatürk Çay Bahçesi’nin menüsüne benzer şekilde oluşturulacağı belirtildi.

Restoranın resmi açılışı 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Açılışa Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin de katılması bekleniyor.