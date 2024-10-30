Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi

Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Conax Marka 8 Filtreli Su Arıtma Cihazı

Son günlerde Isparta’da musluklardan akan bulanık su, halkın tepkisine yol açarken güvenilir su kaynağı arayışı da arttı. Bu ihtiyaç doğrultusunda, ER-GÜN Isı’nın satışa sunduğu Conax marka 8 filtreli su arıtma cihazı, memba suyu kalitesinde içme suyu sağlayarak hem uygun fiyatı hem de sağlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Damacana sularının maliyetleri ve kullanım zorlukları sebebiyle tercih edilen Conax su arıtma cihazı, 8 aşamalı ters ozmoz sistemi ile şebeke suyunu en yüksek kalitede arıtıyor. Damacanaya gerek kalmadan her evde saf ve sağlıklı su imkanı sunan bu cihaz, Isparta halkına damacana masrafından kurtulma ve daha sağlıklı bir içme suyu kaynağına sahip olma fırsatı tanıyor.

Conax Marka Su Arıtma Cihazının Özellikleri

Conax’ın bu özel su arıtma cihazı, içindeki 8 farklı filtre ile bulanık ve kirli suyu tertemiz hale getiriyor. İşte bu filtrelerin sağladığı avantajlar:

Sediment Filtre: Tortu, kum ve çamur gibi çözünmemiş maddeleri süzerek suyun daha berrak hale gelmesini sağlar.

Tortu, kum ve çamur gibi çözünmemiş maddeleri süzerek suyun daha berrak hale gelmesini sağlar. GAC Karbon Filtre: Suda bulunan klor, koku, tat bozucu maddeleri ve organik atıkları temizler.

Suda bulunan klor, koku, tat bozucu maddeleri ve organik atıkları temizler. Blok Karbon Filtre: Kimyasal kirleticileri, böcek ilaçlarını ve istenmeyen kokuları giderir.

Kimyasal kirleticileri, böcek ilaçlarını ve istenmeyen kokuları giderir. Membran Filtre: Ağır metaller, nitrat, civa gibi zararlı maddeler ve bakterilerden arındırır.

Ağır metaller, nitrat, civa gibi zararlı maddeler ve bakterilerden arındırır. Coconut Post Karbon Filtre: İçimi hoş hale getirir ve suyu saflığa yakınlaştırır.

İçimi hoş hale getirir ve suyu saflığa yakınlaştırır. Gold Mineral Filtre: Suya kalsiyum, magnezyum gibi sağlıklı mineraller kazandırır.

Suya kalsiyum, magnezyum gibi sağlıklı mineraller kazandırır. pH Yükseltici Alkali Filtre: Suyu daha sağlıklı ve alkali hale getirerek bağışıklığı destekler.

Suyu daha sağlıklı ve alkali hale getirerek bağışıklığı destekler. Mineral (Detoks) Filtre: Hücre yenilenmesini destekleyerek vücudun enerji kazanmasına yardımcı olur.

ER-GÜN Isı, musluk suyundan güvenle içilebilecek sağlıklı su elde etmek isteyenlere özel fiyatlarla bu arıtma cihazını sunarak, damacana maliyetini ve taşıma zahmetini ortadan kaldırıyor.



Adres: Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri) Telefon: 0246 500 30 44 -- 0554 937 21 32





Isparta’da Musluk Suyuna Sağlıklı Çözüm: ER-GÜN Isı’dan 8 Filtreli Su Arıtma Cihazı

Isparta’da musluklardan akan bulanık su, vatandaşların sağlıklı su arayışını artırırken, ER-GÜN Isı’nın sunduğu 8 filtreli su arıtma cihazı, bina girişi veya evlerde sağlıklı ve temiz içme suyu ihtiyacına etkili bir çözüm sunuyor. Merkezi su arıtma sistemi olarak da tercih edilebilen bu cihaz, suyu kaynağında arındırarak binadaki tüm hanelere temiz ve memba kalitesinde içme suyu sağlıyor.

Şebeke suyunu güvenle tüketilebilir hale getiren bu cihaz, damacana masrafını ortadan kaldırırken, pratik ve ekonomik bir alternatif sunuyor. ER-GÜN Isı’nın arıtma cihazı sayesinde Ispartalılar, damacana maliyeti ve taşıma zahmeti olmadan, evlerinde sağlıklı ve temiz suya erişebiliyor.























