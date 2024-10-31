Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası

Isparta’da Iyaş Park önünde meydana gelen trafik kazasında, bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette yolculuk eden bir kadın yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, sağlık ekiplerinin yaralı kadını hastaneye sevk ettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle trafik kısa süreliğine aksarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



