BİR KURŞUM DAHİ OLSA EĞİTİME HARCARIM…
HER YIL OKULLAR AÇILIRKEN AKLIMA ISPARTANIN OKUL ŞAMİPYONU OLAN İŞ ADAMI RAHMETLİ MUSTAFA GÜRKAN GELİR.
MUSTAFA GÜRKAN İPLİKSAN FABRİKASI 3 VARDİYE 5000 İŞÇİ ÇALIŞIYORDU VE KEPECİ MAHALLESİNDE VARGEL İPLİK FABRİKASI VARDI.
AYNI ZAMANDA EN ESKİ GÜLYAĞI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ YAPIYORDU.
ISPARTA DA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE (2 TANE ) OLMAK ÜZERE 4 OKUL YAPTIRDI. ÜLKE GENELİNDE EN ÇOK OKUL YAPITIRAN FİRMALARA ESKİ CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL TARAFINDAN ÖDÜL VERİLDİ. GAZATECİ OLARAK İLK DEFA İNSANIN KENDİSİYLE YAPTIĞI SÖYLEYİŞTE MUSTAFA GÜRKAN SUNLARI SÖYLEDİ: (SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDERİM. 1 KURUŞUM DAHİ OLSA EĞİTİME HARCARIM EĞİTİM TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR. SÖYLEYİŞİNDE BULUNDU)
ISPARTANIN SAYGIDEĞER İŞ ADAMLARINDAN MUSTAFA GÜRKAN’IN VARGEL FABRİKASINDA 1950-51 YILLARINDA TALEBE İKEN ÇALIŞARAK KİTAP VE DEFTER PARAMI KAZANDIM. AYNI ZAMANDA GÖLCÜK YOLU GÜL YAĞI FABRİKASINDADA ÇALIŞTIM.
KEPECİ MAHALLESİ VARGEL FABRİKASINDA ELEKTİRİK ÜRETİYORDU O YILLARDA BU MAHALLERDE SIK SIK ELEKTİRK KESİLİRDİ. TÜM BU MAHALLERE ELEKTİRİK VERİRDİ.
YILLAR GEÇTİ BEN BANKA YÖNETİCİSİ OLDUM. BENİM BANKAMLA ÇALIŞTI. MEVDUATI BANA GETİRDİ.
BENİM HER ZAMAN SÖYLEDİĞİM BİR SÖZ VARDIR. BİR YÖNETİCİ BİR İŞADAMI MUTLAKA ARKADA BİRŞEYLER BİRAKMALI. BU DÜNYADAN HER CANLI GECİCİDİR. RAHMETLİ MUSTAFA GÜRKAN’I SAYGIYLA ANARKEN HERYIL OKUL AÇILIŞINDA ONUNUN HATIRALARINI HATIRLIYORUM (HATIRALAR BİR TAŞ PARCASINA BENZER AYAĞA TAKILIRSA HATIRLANIR.)
HASAN ÖZBEK
GAZETECİ YAZAR