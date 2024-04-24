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O kişilerin emekli aylığı yarıya düşecek

O kişilerin emekli aylığı yarıya düşecek
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Bu durum, 2008 öncesi ve sonrası memur olanların emeklilik aylıklarının farklı biçimde hesaplandığını gösteriyor. 2008 öncesi memurlar için emeklilik aylığı ek göstergelere göre hesaplanırken, 2008 sonrası memur olanlar için aylık prime esas kazançlarına bakılarak emekli aylıkları belirleniyor. SGK uzmanı Ali Tezel'in uyarısına göre, 2008 sonrası memur olanlar, SGK Tescil Hizmet Dökümü'ne bakarak aylık prime esas kazançlarının yarısı kadar emekli aylığı alacaklar. Bu da emeklilerin aylıklarının yarıya düşeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, emeklilerin SGK Tescil Hizmet Dökümü'nü kontrol etmeleri önem taşıyor.
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