Isparta Özel Güvenlik Kısa Sürede Büyük Beğeni Kazandı

Adres:

Telefon:

Web:















Isparta’da güvenlik eğitimine yeni bir soluk getiren Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, kısa sürede hem kursiyerlerin hem de sektör temsilcilerinin büyük beğenisini kazandı.Alanında uzman eğitmen kadrosu, modern eğitim anlayışı ve uygulamalı dersleriyle dikkat çeken kurum, güvenlik alanında profesyonel personel yetiştirmeyi amaçlıyor. Kursiyerlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan özel programlar sayesinde, kısa zamanda yüksek başarı oranı yakalandı.Kurum yöneticileri,diyerek, kalite odaklı yaklaşımlarını vurguladı.Kısa sürede gösterilen yoğun ilgi, Isparta Özel Güvenlik’in bölgedeki güvenlik eğitimi alanında önemli bir marka haline geldiğini ortaya koyuyor.