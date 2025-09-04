Isparta’da 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında; Isparta ve Antalya adli makamlarınca “Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Tehdit ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlarından toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, 26 Ağustos 2025 günü saklandığı ikamette Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü