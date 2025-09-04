Isparta’da Kaçak Kazıya Suçüstü: 3 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar kapsamında Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde kaçak kazı yapan üç kişiyi suçüstü yakaladı.

B.A., G.A. ve İ.G. isimli şüphelilerin 14 metre derinliğinde ve 3x1,2 metre genişliğinde bir alanda kazı yaptıkları tespit edildi. Olay yerinde el dedektörü, kürek, kazma, demir levye gibi çeşitli malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



