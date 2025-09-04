Isparta Merkezinde Uyuşturucu Operasyonu: 80 Kullanımlık Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

01 Eylül 2025 günü düzenlenen operasyonda, 80 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, 2 şüpheli hakkında ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü