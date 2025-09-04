Eğirdir’de Faili Meçhul Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı: 2 Tutuklama

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 17 Temmuz 2025 tarihinde farklı mahallelerde meydana gelen üç ayrı evden hırsızlık olayı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu aydınlatıldı.

Olaylarda bir evden çeşitli eşyalar, diğer iki evden ise ziynet eşyası ve nakit paralar çalındı. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları ve KGYS görüntüleri detaylı şekilde incelendi.

Yapılan incelemelerde hırsızlıkların, sahte plaka takılı mavi renkli bir araçla gerçekleştirildiği belirlendi. Aracın gerçek plaka bilgilerine ulaşılırken, olayın failleri olduğu değerlendirilen dört şüphelinin farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin Burdur istikametine doğru hareket ettiği belirlendi. Araç, polis tarafından durdurularak şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü